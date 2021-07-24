 

Замначальника угрозыска отдела полиции застрелили на Ставрополье

24.07.2021, 13:26, Новости дня
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Заместитель начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя застрелен, убийство произошло на парковке возле жилого дома, где он проживал.

«Неизвестные застрелили замначальника отдела уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя. Ведется розыск двоих подозреваемых», – передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Полицейский был госпитализирован с огнестрельным ранением, но, несмотря на оказанную помощь, умер в больнице.

«Следственными органами следственного управления СК по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД по городу Ставрополю», – говорится в сообщении СУ СК.

На кадрах видео с камер наблюдения видно, как злоумышленник в маске и перчатках выходит из кустов и направляет оружие на полицейского. Последний в тот же момент падает на земле, передает Пятый канал.

Преступник пока не задержан. При этом личность подозреваемого установлена – это 44-летний Заурбек Кениев. Найден автомобиль предполагаемого киллера, его нашли недалеко от села Курсавка, передает РЕН ТВ.



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