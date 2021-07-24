 

Белодед взяла первую медаль для Украины на Олимпиаде 2020

24.07.2021, 13:21, Новости дня
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В 1/8 соревнований украинка победила сербку Милицу Николич, в 1/4 – Катарину Косту из Португалии. В полуфинале она проиграла японке Фуне Тонаки, которая победила на чемпионате мира 2017. 

Однако во время четвертой встречи с израильтянкой Ширу Ришони, в которой решалась судьба третьего место Олимпийских игр, украинка одержала победу.

Как отмечает Sport.ua, на протяжении всей встречи Белодед была более активной и пыталась провести прием. Победу украинке принесло удержание, за которое спортсменка получила иппон.

Таким образом, Белодед стала первой медалисткой сборной Украины на Олимпиаде в Токио. Кроме того, как отмечает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook, это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4215277258551772

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018 и 2019 годов).Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул она выиграла в 17 лет).

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину будут представлять 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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