 

Полиция начала расследование пожара в доме престарелых в Кривом Роге

24.07.2021, 13:21, Новости дня
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Из помещения эвакуировали 22 человека, пострадавших нет.

Открыто уголовное производство по  ч.1 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Причины пожара выясняются.

https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/posts/1837017343125578

Контекст:

Информация о пожаре поступила около 3.00 24 июля. Сотрудники ГСЧС и работники учреждения эвакуировали 22 жителя пансионата. Огнем было уничтожено старое имущество в хозяйственной комнате на площади 16 м².


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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