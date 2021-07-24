Полиция начала расследование пожара в доме престарелых в Кривом Роге

Из помещения эвакуировали 22 человека, пострадавших нет. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Причины пожара выясняются. https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/posts/1837017343125578 Контекст: Информация о пожаре поступила около 3.00 24 июля. Сотрудники ГСЧС и работники учреждения эвакуировали 22 жителя пансионата. Огнем было уничтожено старое имущество в хозяйственной комнате на площади 16 м².

Елена КРАВЧЕНКО

журналист — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”