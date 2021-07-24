 

“На хрена так наряжаться?”, “В Харькове такие стоят по $100”. Пользователи раскритиковали новый образ Maruv

24.07.2021, 13:20, Новости дня
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На видео показано, как 30-летней артистке делают макияж перед выходом на сцену турецкого отеля, а также видны все детали ее концертного костюма – кожаного купальника с позолоченными цепями и вырезом на груди.

За несколько часов ролик просмотрели почти 88 тыс. раз. Мнение подписчиков певицы разделились: если одним очень понравился новый образ Maruv, то другие восприняли его негативно.

“На хрена так наряжаться?” – спросила zaikovskaiavita.

“У нас такие на Московском проспекте в Харькове стоят после 22.00 по $100”, – написал viacheslavsisko.

“Вот лошадь, на такой бы огород вспахивать”, – отреагировал verto.liot_9.

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A post shared by MARUV (@maruvofficial)

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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