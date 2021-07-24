На территории Германии нашли наконечник копья неандертальцев

Артефакт эпохи палеолита обнаружен на территории Германии, сообщают СМИ. Речь идет о наконечнике копья, которое использовали еще неандертальцы. Находке, по предварительным данным, уже 65 тысяч лет.

По словам ученым, данная находка является бесценной для исторической науки. В частности, форма наконечника свидетельствует о том, что методы охоты также усовершенствовались и у неандертальцев, а не только у человека разумного.

Вес наконечника составляет всего 28 г, хотя им можно было убить крупное животное. Его толщина – 9 мм, длина же составляет 76 мм, а ширина – 41 мм. Остается только выяснить, каким образом неандертальцы крепили этот наконечник к древку копья. В том, что наконечник не был метательным оружием, ученые уверены.