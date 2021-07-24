В Индиане испытывают дорогу, на которой электромобили будут заряжаться на ходу

В американском штате Индиана начали испытывать инновационный участок автомобильной дороге, на котором электромобили смогут заряжать аккумуляторы прямо во время движения.

Дорога будет состоять из намагниченных бетонных плит, отмечают разработчики. Когда автомобиль движется по ним, в расположенной на его борту катушке возникает электрический ток как в обычном генераторе.

Данная технология проста, но очень эффективна. Здесь нет ничего общего с вечным двигателем. Но заряд батареи можно пополнить, а это значит, реже придется останавливать машину на станциях, чтобы присоединить к электрическому проводу. Единственная проблема состоит в том, что оборудование для зарядки значительно увеличивает стоимость самой дороги.