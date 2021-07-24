 

В Индиане испытывают дорогу, на которой электромобили будут заряжаться на ходу

24.07.2021, 13:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В американском штате Индиана начали испытывать инновационный участок автомобильной дороге, на котором электромобили смогут заряжать аккумуляторы прямо во время движения.

Дорога будет состоять из намагниченных бетонных плит, отмечают разработчики. Когда автомобиль движется по ним, в расположенной на его борту катушке возникает электрический ток как в обычном генераторе.

Данная технология проста, но очень эффективна. Здесь нет ничего общего с вечным двигателем. Но заряд батареи можно пополнить, а это значит, реже придется останавливать машину на станциях, чтобы присоединить к электрическому проводу. Единственная проблема состоит в том, что оборудование для зарядки значительно увеличивает стоимость самой дороги.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / ЛIГА.net – Зеленский запросил переговоры с Путиным, но не получил ответа

21.03 / НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

17.10 / Радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» торопятся слить в море до Олимпиады

03.03 / Дуэль на море — Россия и НАТО показали друг другу, на что способны на Крайнем Севере

20.07 / Вышел в продажу в РФ недорогой смартфон ZTE Blade V2020

27.05 / Дуда: Россия – не нормальная страна, это государство-агрессор

06.06 / Зеленский пригласил украинских журналистов на пикник с шашлыками

06.07 / Мануэль Пеллегрини возглавит “Бетис” по окончанию сезона

13.02 / В Колумбии 14-летняя девочка отбилась от грабителей с помощью мачете. Видео

01.05 / Le Figaro – Макрон рассказал, как жена влияет на его решения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика