Философ Алексей Дзермант призвал Москву, Минск и Пекин вместе противостоять Западу

Философ Алексей Дзермант прокомментировал существующую ситуацию на международной арене. Эксперт обратился с призывом к Москве, Минску и Пекину объединить свои усилия, чтобы вместе противостоять Западу.

В последнее время обстановка в мире становится все более обостренной, порождая слухи о вероятности возникновения третьей мировой войны. Российский философ и публицист Алексей Дзермант прокомментировал ситуацию в рамках своего выступления в эфире Медиагруппы «Патриот»». Ранее о подобном сценарии уже говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко, напомнив, что выпады США и стран Евросоюза в адрес Минска, Москвы и Пекина не останутся без внимания и могут закончиться печально.

Дзермант уверен, что недооценивать высказывания Александра Лукашенко не стоит. Вероятность начала новой войны, в которую будут вынужденно вовлечено огромное количество стран, возрастает с каждым днем. При этом следует учитывать и блоковое противостояние на планете, когда те, или иные государства объединяются для определенных целей. Все это может иметь огромное значение в случае с вооруженным столкновением. Особенно ситуация обострилась после введения США санкций против РФ и недружественных мер по отношению к Китаю.

Учитывая все это, как считает Дзермант, уже сейчас власти Белоруссии, РФ и КНР должны подумать об объединении сил. Только вместе возможно будет противостоять странам Запада, которые целенаправленно отстаивают свои интересы, не считаясь с другими. Эксперт называет совместную работу единственным способом сохранить свою независимости. Создание единого блока Москвы, Минска и Пекина станет выходом из сложившейся ситуации. Сгруппировавшись, будет намного проще отвечать на любые попытки дестабилизировать ситуацию, не допустив подчинение западным странам с навязываемой ими доктриной и правилами. Победит в таком противостояния тот, кто является более устойчивым экономических и технологических вопросах.

Источник: inforeactor.ru