 

Hill – Байден теряет доверие американцев на фоне роста заражений COVID-19

24.07.2021, 13:14, Новости дня
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Новый опрос Gallup показал, что рейтинг одобрения работы президента США снизился на шесть пунктов, опустившись до своего минимума в 50%. Это падение популярности Джо Байдена совпадает с новыми опасениями по поводу инфляции, с ростом числа заражений коронавирусом и замедлением темпов вакцинации, пишет The Hill.


Reuters

Согласно новому опросу Gallup, рейтинг одобрения Джо Байдена упал на шесть пунктов, дойдя до нового минимума в 50%. Падение популярности американского президента происходит на фоне новых опасений по поводу инфляции, роста числа заражений коронавирусом и замедления вакцинации, пишет The Hill.

Только 12% республиканцев дали положительную оценку работе главы Белого дома. Его поддержка среди демократов (90%) и независимых избирателей (48%) остаётся заметной, но всё же ниже, чем при прошлом исследовании, подчёркивает издание.

В Gallup отмечают, что для американских президентов характерно снижение среднего рейтинга одобрения работы примерно на 3 пункта между первым и вторым кварталами. Более того, по утверждению экспертов, показатели Байдена в 53% во втором квартале были лучше, чем у Билла Клинтона (44%) и Дональда Трампа (38,8%).

Наивысший рейтинг одобрения Байдена составлял 57% в конце января — начале февраля и в апреле. Средний рейтинг одобрения работы Барака Обамы во втором квартале был 62%, а Джорджа Буша младшего  55,8%, обращает внимание The Hill.



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