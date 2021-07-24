«Не мог позволить себе купить этот дом»: суд оправдал начальника ГИБДД Ставрополья

Ставропольский городской суд оправдал главу областной ГИБДД Алексея Сафонова, поскольку особняк и имущество, найденное полицией, не могло быть приобретено на его зарплату. Следствию предстоит заново установить владельцев здания.

Разбиравший дело судья отметил, что, согласно официальной зарплатной ведомости, Сафонов получал 78 тысяч рублей в месяц и не мог при своём 20-летнем стаже приобрести особняк в стиле барокко, автомобили BMW X8, картины и другие произведения искусства. Суд счёл несостоятельной версию следствия о том, что именно Сафонов является владельцем этого имущества. В настоящее время глава ГИБДД отпущен из-под стражи и вернулся к исполнению служебных обязанностей, а бесхозный особняк, обладание которым ему вменяет следствие, передан ему на ответственное хранение вплоть до обнаружения владельцев.

«Следствие выдвинуло абсурдную версию, что мой подзащитный купил себе особняк за 11 миллионов долларов. Да вы видели его зарплату? Ему и жизни не хватит, чтобы такое себе позволить, не говоря уже о машинах и картинах Рембрандта. Пусть следователи получше поищут в Ставрополе кого-нибудь с такой зарплатой, кто мог бы оказаться хозяином всей этой роскоши, чтобы господин Сафонов мог вернуть их законным владельцам», – сообщил адвокат Пётр Романенко.

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