Папа выходного дня – Личное мнение

Бывший участник публичной трансляции из Дома 2, а ныне — сетевик-распространитель какой-то продукции, Антон Гусев взял на выходные себе сына от тоже яркой участницы Феофилактовой.

Ну, взял и взял — многие папы в воскресенье берут детей и показывают, что они лучше мамки. Но этот Гусев зашёл в своём порыве быть чОтким отцом дальше некуда — посадил 8-летнего пацана за руль и погнал по району.



Фото: Соцсети

А чего? Кто не рискует, тот не заселяется в домик! Ну, то есть — не становится сетевым распространителем продукции.

Папа выходного дня — отдушина для ребёнка. Пока мамка заставляет всю неделю делать уроки, папа в воскресенье учит, что такое хорошо, а что — плохо:

«Научил играть в бейсбол, но это не точно. Посадил за руль, он отнекивался минут 20, но сделал это и ему безумно понравилось. Как же я рад, что в свои 32 тебе уже 8. Мне нравится, что он не сидит на месте, что всегда чем-то занимается и шутит. Тут весь меня. Сказал ему рискуй всегда и везде, принимай решения исходя из своего желания и перспектив!», — поделился Гусев в соцсетях.

Как же рад Гусев, что в 32 года у него есть сын, которого растит Феофилактова. Говорит ему: ты, сынуля, рискуй! И сажает за руль.

Благоразумный ребёнок, конечно, поначалу отнекивается, а потом озорство берёт верх над тем, что говорит ему разум и мама. Папа же сказал, что нужно рискнуть, да?

«Я сидел с ним за одним сиденьем водительским. Делал и буду делать, как считаю нужным. Со своим сыном тем более и *** кто, что там говорит»

Действительно, какая разница, кто и что там скажет? Яркому участнику публичной трансляции даже лучше, если говорят о нём! Если перестали говорить — вот тут будет плохо.

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Больше газу! Видео: Телеграм

Не хочу давать оценку произошедшему — мог пострадать и сам мальчик, и люди вокруг, и автомобили. У меня другой вопрос: случай Гусева — не уникален.

Разведённые папочки очень любят пустить пыль в глаза ребёнку — алименты, как правило, при этом платят грошовые или не платят их вовсе.

Пока мать всю неделю бьётся на работе, пытается всюду успеть, воскресный папочка появляется на пару часов пару раз в месяц и демонстрирует, какой он же классный!

Мороженое? На! Пирожное? Тоже на! Карусель? Да пожалуйста! А хочешь за руль? Садись и разгоняйся-ка посильнее!

А потом ребёнок возвращается к унылой матери. Почему она уныла? Да денег нет, нужно думать, на что купить пожрать и школьный рюкзак. А настроения нет, потому что вот уже шестой год не трахалась — а с кем ей трахаться? С ребёнком ведь она проводит всё своё время.

Папа-праздник зарабатывает очки. И перед детьми рисуется, а ещё перед друзьями, любовницами — смотрите, какой я весь замечательный. А потом, вдруг случись чего, ребёнка будет лечить мать, живущая на одну зарплату.

А как вам нравятся папочки выходного дня?

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