Валера, совмещай!

Главным тренером сборной РФ по футболу назначен предводитель «Ростова» Валерий Карпин.

РФС не обманул болельщиков, определившись с коучем национальной дружины, как и обещал, 23 июля. Правда, объявлено об этом было довольно неожиданно: аккурат перед матчем открытия юбилейного, XX сезона РПЛ «Ростов»-«Динамо». Сюрприз, что и говорить, получился знатным.

Валерий Карпин. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Если Станислава Черчесова уволили без шума и пыли после того, как усатый наставник дал дурного жара на пресс-конференции, то с выбором его преемника история вышла темная. Поскольку РФС четких претендентов на расстрельную должность не обозначил (полагаю, что футбольные начальники и сами не знали, кого хотят), журналистам приходилось гадать на кофейной гуще, выуживая возможных преемников из традиционного тренерского списка.

Сначала основным кандидатом на дорогой пост (напомню, что зарплата Станислава Саламовича составляла 2,5 млн евро в год) значился Курбан Бердыев, которого отдельные граждане очень рекомендовали Александру Дюкову. Но переговоры с одиозным туркменом зашли в тупик, хотя его негласно все-таки и определили первым запасным на всякий случай. Затем, когда Леонид Слуцкий отказался бросать «Рубин» и входить во второй раз в национальную речку, всплыли фигуры свободного пенсионера Юрия Семина и обремененного «Зенитом» Сергея Семака. Последний, впрочем, тоже быстро от грандиозной работы открестился.

Потом наши боссы отправились на поклон к уже бывшему тренеру сборной Германии Йоахиму Лёву, который в ответ замотал головой, но посоветовал обратить внимание на своего земляка и коллегу Штефана Кунтца. Причем еще в середине недели всезнающие букмекеры считали заключение контракта с рулевым немецкой молодежки делом почти решенным, предлагая на это событие коэффициент 1,8. Но Кунтц с рублевого крючка сорвался. Казалось, все-таки Бердыев, который хорошо отдохнул за два года и набрался необходимых для большой игры эмоций. Однако против Курбана Бекиевича резко выступили представители едва ли не всех спортивных СМИ.

И РФС, прислушавшись к мнениям экспертов, выбрал самый нереальный и спорный вариант, предложив трехцветный костюм Валерию Карпину. И это удивительно.

Во-первых, на государственную в каком-то смысле должность назначен человек, который нещадно критиковал и руководство премьер-лиги во главе с Прядкиным, и верхушку РФС.

Во-вторых, кабинетные начальники утверждали, что никакого совмещения не потерпят и дадут зеленый свет только тому, кто пообещает сконцентрироваться на одной задаче.

А прямолинейный Карпин, хотя и выказывал в приватных беседах желание погонять Дзюбу, но при этом и ростовских мужиков не хотел оставлять без присмотра. Но, видимо, время поджимало,

и РФС, плюнув на свои же принципы, решил: а вдруг гибридная кашка сварится. И вручил Валерию Георгиевичу ярлык на двойное царствование.

Карпину, конечно, комбинировать не в новинку. Он, если вы забыли, успевал и игроков для «Спартака» покупать и их же обучать тактике, когда был генеральным директором и главным тренером красно-белых. Но сейчас-то ситуация отличается кардинально. Нужно муштровать две команды. Причем и от «Ростова» ждут еврокубковых коврижек, и сборной, простите, кровь из носа надо попадать на чемпионат мира в Катаре, иначе отечественный футбол надолго завязнет в болоте. Автор первого гола в постсоветской истории сборной РФ свое назначение прокомментировал предельно коротко: «Для меня это ответственный и интересный этап в карьере. Приложу все силы, чтобы решить поставленную задачу». Но сказать-то легко.

Разумеется, харизматичный сенсей, успевший и на «Матч ТВ» комментаторами покомандовать, и поучаствовать в телепроекте «Ростов-на-кону», авантюр не боится. Он находится в расцвете лет и обладает умением ловко взбодрить подопечных и скоренько выстроить приносящую результат игру. Но в определенной степени является еще более суровым специалистом, чем Черчесов.

И как его, любящего экспериментировать, но не терпящего возражений, воспримут Головин и компания — вопрос. И сюрпризы на сборах и не только, уверен, нас ждут недетские.

А пока стремительный карпинский ход стал сюрпризом для футболистов «Ростова», которые, узнав о новых обязанностях тренера, без вариантов продули бело-голубым в стартовом матче внутреннего первенства (0:2).

Но главное, чтобы сборная страны не оказалась в итоге в проигрыше от подобного совмещения.

До поединка Россия–Хорватия — меньше сорока дней…

Андрей Успенский

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