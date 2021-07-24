Путин обсудил с президентом Узбекистана стратегическое партнерство

Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, лидеры обсудили российско-узбекские отношения и борьбу с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора с президентом Республики Узбекистан президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения. Обсужден также ряд вопросов российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, в том числе взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Затрагивалась актуальная региональная проблематика, прежде всего, ситуация в Афганистане», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Главы государства условились о дальнейших контактах, ранее Путин направил Мирзиееву поздравительную телеграмму.

Ранее президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону борьбу с пандемией, в том числе организацию производства вакцины от коронавируса на территории республики.