 

Путин обсудил с президентом Узбекистана стратегическое партнерство

24.07.2021, 12:32, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, лидеры обсудили российско-узбекские отношения и борьбу с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора с президентом Республики Узбекистан президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения. Обсужден также ряд вопросов российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, в том числе взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Затрагивалась актуальная региональная проблематика, прежде всего, ситуация в Афганистане», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Главы государства условились о дальнейших контактах, ранее Путин направил Мирзиееву поздравительную телеграмму.

Ранее президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону борьбу с пандемией, в том числе организацию производства вакцины от коронавируса на территории республики.



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