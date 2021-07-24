Генконсул Греции пояснил требования к оформлению виз россиянам

Генеральный консул Греции в Москве Николаос Крикос назвал некорректной информацию, согласно которой шенгенские визы в страну выдаются гражданам РФ только при наличии билетов на прямой рейс.

«Генеральное консульство Греции в Москве не давало инструкций визовым центрам о том, что они могут принимать заявления от российских граждан только при наличии у последних билетов на прямые рейсы. …Конечно, сами визовые центры по приему заявок не просили ничего подобного у наших друзей россиян», – цитирует РИА «Новости» Крикоса.

Он пояснил, что с ноября 2020 года до середины апреля 2021-го совместными решениями министров Греции был продлен запрет на въезд на территорию Греции, но данная мера не распространялась на постоянных жителей Российской Федерации и предусматривала возможность прямого авиасообщения.

«Мы объявили об этом в наших социальных сетях, как и наш провайдер услуг в своих визовых центрах. И это было только до апреля, на практике же это не соблюдалось нами так строго», – сказал генеральный консул.

Генеральное консульство и все визовые центры по приему заявок предоставляют заявителям форму, так называемое «Важное уведомление». В нем говорится, что в связи с пандемией коронавируса и появлениями новых штаммов остаются в силе или вводятся заново строгие ограничения и запреты некоторыми странами-участниками ЕС и Шенгенского соглашения. Внимание заявителей обращается на то, что их обязанность быть проинформированными о новых мерах, напомнил консул.

«Единая шенгенская виза, выдаваемая генеральным консульством Греции в Москве для россиян, направляющихся в нашу страну, действительна на всей территории Шенгенского соглашения, но из-за строгих ограничений на перемещения внутри Шенгенского соглашения не дает автоматически права на въезд в другую страну-участницу, поэтому заявитель должен быть ознакомлен с действующими ограничениями на передвижение», – подчеркнул он.

Для оформления туристической визы требуется заполненная визовая анкета, фотография, бронь и реквизиты отеля, авиабилеты или бронь, справка с работы, загранпаспорт, общегражданский паспорт, страховой полис, согласие на обработку персональных данных.

Напомним, прибывающие в Грецию туристы из РФ теперь будут обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Тест они должны будут проходить на месте въезда, там же дожидаться результата.