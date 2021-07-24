 

Кент уверен, что Белый дом назовет кандидатуру посла США в Киеве в ближайшие недели

24.07.2021, 12:26, Новости дня
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“Мы сейчас в процессе отбора посла, это приоритет администрации Байдена – первая волна назначений послов будет включать Украину”, – сказал Кент.

По его словам, в конце каденции предыдущей администрации было 80 стран без американских послов.

“Во многих из этих стран – политические назначенцы, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике. Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата”, – сказал дипломат.

Контекст:

Постоянного посла Штатов в Киеве нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины президент Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин.

Сейчас Квин в отпуске, ее обязанности несколько недель будет исполнять Кент.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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