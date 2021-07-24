 

Ольга Сумская примерила семь ультрамодных “бабушкиных платочков” и пообещала “так ходить в жизни”

24.07.2021, 12:26, Новости дня
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“В новом проекте “Фима играю яркую странноватую маму и бабушку Наталью Васильевну! На этот раз мне повезло с костюмами… Как же прекрасны и удобные эти платки! Выглядит очень экстравагантно… И это прямо мое… Ну все, теперь буду так ходить в жизни”, – пообещала Сумская.

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Контекст:

“Фима” – 20-серийный комедийный сериал, съемки которого стартовали 21 июля 2021 года. На сайте телеканала “Дом” указано, что первые кадры уже отсняты, а премьера запланирована на октябрь. Главный герой скетчкома – Фима, stand-up-комик, который постоянно задает себе жизненно важные для него вопросы и пытается найти на них ответы в повседневной жизни. Автором идеи и режиссером выступил актер театра и кино, режиссер Кирилл Бин.

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме “Вечера на хуторе близ Деканьки”. Большую популярность актрисе принесла главная роль телесериале “Роксолана” (1996–2003).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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