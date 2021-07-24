 

США бесплатно передали Грузии 500 тыс. доз вакцин Pfizer/BioNTech

24.07.2021, 12:26, Новости дня
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Вакцина должна поступить в страну 24 июля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 23 июля сообщала, что США на этой неделе передали 22 миллиона доз вакцин другим странам, среди которых и Грузия. Она назвала количество рекордным.

Контекст:

17 мая президент США Джо Байден заявлял, что к концу июня 2021 года Соединенные Штаты отправят 80 млн доз вакцин, чтобы помочь странам, борющимся с пандемией коронавируса. По данным CNN, Байден заявлял, что США предоставят другим странам 60 млн доз вакцины от AstraZeneca, а также препараты фирм Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По данным агентства Bloomberg, в Грузии сделали 391,8 тыс. прививок, это покрывает 5,3% населения страны.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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