 

Немецкая ведущая измазала себя грязью для сюжета о наводнениях. Ее отстранили

24.07.2021, 12:26, Новости дня
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В видео видно, как журналистка Сюзанна Олен некоторое время стоит над руинами посреди улицы, а потом наклоняется к земле, чтобы вымазать себя грязью. Эти кадры быстро стали вирусными.

#RTL-Reporterin @SusannaOhlen macht sich vor ihrem Live-Einstieg schmutzig – anstatt anzupacken: pic.twitter.com/dn3ZVPtPUy @RTLde #Hochwasserhilfe #Hochwasser #Flutkatastrophe

— Michael Ziesmann (@M_Ziesmann) July 22, 2021

Также Цисманн обнародовал и фрагмент самого сюжета журналистки.

Das war übrigens das, was den #RTL-Zuschauern vor dem Bildschirm vorgegaukelt wurde: pic.twitter.com/ds6w12ZFPA @SusannaOhlen #FakeNews #Hochwasserhilfe #Hochwasser #Flutkatastrophe @kloeppelpeter

— Michael Ziesmann (@M_Ziesmann) July 22, 2021

23 июля на сайте RTL появилось официальное сообщение от Олен. В нем она извинилась за свое поведение и заявила, что совершила ошибку. По ее словам, накануне в течение нескольких дней она помогала жертвам наводнения. Поэтому, ей было “стыдно сниматься на камеру в чистой одежде перед спасателями”.

Руководство канала приняло решение отстранить ведущую от работу. В Twitter представители канала отметили, что подход Олен к работе “явно противоречит журналистским принципам и нашим собственным стандартам”.

Das Vorgehen unserer Reporterin widerspricht eindeutig journalistischen Grundsätzen und unseren eigenen Standards. Wir haben sie daher direkt am Montag, nachdem wir davon erfahren haben, beurlaubt.

— RTL (@RTLde) July 22, 2021

Контекст:

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые привели к сильному наводнению. В результате погибли не менее 175 человек.

Мощные ливни в Германии вызвал циклон “Бернд”, сообщила “Немецкая волна”. Из-за стихии около 200 тыс. человек остались без электричества.

Германский союз страховщиков оценил ущерб от наводнения в €4–5 млрд. При этом результаты первоначальной оценки страховщиков пока не включают данные об ущербе в Саксонии и Баварии, где также произошли наводнения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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