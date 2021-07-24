 

В Запорожье умерла женщина, которая в июне заболела ботулизмом. Они с мужем отравились вяленой рыбой из супермаркета

24.07.2021, 12:26, Новости дня
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Женщина и ее муж отравились рыбой, которую купили в супермаркете города. Они провели в больнице больше месяца. 

Канал отметил, что областное управление Госпродпотребслужбы нашло производителя рыбы, продолжается расследование.

“24 канал” отметил, что пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней, семейную пару с ботулизмом тяжкой степени госпитализировали 15 июня.

“Установлено, что пострадавшие 14 июня года употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Ботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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