Эпидемиолог Вадим Покровский опроверг опасность заражения сразу двумя штаммами

Эпидемиолог Вадим Покровский разъяснил некоторые особенности заражения различными штаммами коронавируса. Эксперт заверяет, что пострадать от инфицирования сразу двумя видами мутаций COVID-19 невозможно.

После начала пандемии коронавиусная инфекция привела к множеству разновидностей опасного заболевания. Те или иные мутации болезнетворных микроорганизмов создали идеальные условия для появления новых штаммов, с разной степенью заразности, симптоматикой и тяжестью течения болезни. В то же время, многие граждане не имеют достаточных знаний относительно COVID-19 , из-за чего возникает немало мифов и слухов. Так, некоторые переживают, не получится ли так, что они инфицируются одновременно двумя штаммами.

По словам российского эпидемиолога Вадима Покровского, такая вероятность отсутствует. Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора опровергает подобный сценарий развития патогенов, поскольку на тяжесть перенесенной болезни не влияет количество полученных человеком мутаций. На практике в основном люди заражаются каким-то одним штаммом, случаи же проникновения в организм сразу двух мутаций крайне редки. Однако даже при таком раскладе разновидности болезнетворных микроорганизмов не способны усиливать друг друга по причине своей родственной схожести.

В теории любой человек может заразиться не только двумя, но и сразу тремя и четырьмя штаммами. Но такое возможно только при крайнем несоблюдении мер предосторожности и посещении массовых мероприятий без маски, причем все встречающиеся на пути люди также должны быть без нее. Однако и в такой ситуации инфицирование еще одним видом COVID-19 не усложнит состояние человека и не спровоцирует угрозу его жизни.

Источник: inforeactor.ru