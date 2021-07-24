 

Мнение: Заготовка для территориальных претензий

24.07.2021, 12:10, Разное
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Заготовка для территориального спора между Англией и Шотландией, в случае если грядущий референдум о независимости Шотландии (а действующий премьер-министр Шотландии Старджон намерена его провести после победы сепаратистов на выборах) будет иметь позитивный результат.
В бытность нахождения Шотландии в составе Британии, Лондон фактически отрезал у Шотландии часть континентального шельфа, сдвинув границу на север, отжав 6000 квадратных миль шельфа.
Разумеется, покуда Шотландия остается в составе Британии, этот спор носит по большей части схоластический характер, но если он станет предметом обсуждения двух государственных субъектов, Шотландия фактически будет иметь прямые территориальные претензии к Англии.

Само собой, Шотландия будет свободной!

Источник: Colonel Cassad



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