Мнение: Безвозмездно. То есть даром

Правительство рассматривает вопрос о выделении средств из ФНБ в размере около 900 миллиардов рублей (12 миллиардов долларов) на проект строительства газового комплекса в Усть-Луге, реализацией которого занимается «Газпром» в партнёрстве с «Русгаздобычей».

По факту это компенсация Газпрому за программу газификации (примерно 600 млрд рублей) с солидным премиальным фондом «за беспокойство». А также докапитализация в виде поддержки за понесённые убытки при реализации завиральных политических проектов Путина.

Ничего необычного: когда речь идёт о дележе доходов, то Газпром — частная компания. Когда в него вливают триллионы из бюджета, то сразу вспоминают, что он — «национальное достояние». Ему нужнее.

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