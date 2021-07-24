Кого нам Бог пошлет?

На выборы в сентябре идут религиозные деятели.

«Новая» обнаружила в избирательных списках нескольких религиозных деятелей — православных и мусульман. РПЦ такое не благословляет.«Рясу в военторге не купишь»

18 июля ЦИК РФ заверил списки кандидатов по одномандатным округам, выдвинутых партией «Яблоко». После этого до 3 августа каждый из них должен подать документы в свой ТИК, открыть избирательный счет и готовиться к началу агитации. По 217-му (Юго-Восточному) округу в Санкт-Петербурге выдвинут не имеющий партийного билета 53-летний архиепископ Апостольской православной церкви (АПЦ) Григорий Михнов-Вайтенко, считающийся сыном поэта-диссидента Александра Галича.

Архиепископ — член Правозащитного совета Санкт-Петербурга и общественного комитета «Свобода совести», известен активной поддержкой политзаключенных, которых посещает в местах лишения свободы. Кстати, таковых на территории его округа пять, в том числе «самое большое СИЗО Европы» Новые Кресты. Как выяснил Григорий, еще ни один депутат Госдумы, избранный от этого округа (сейчас округ в парламенте представляет Михаил Романов — 36-летний единоросс, близкий к экс-губернатору Полтавченко), ни разу не посетил ни одно из этих мест. В округе около полумиллиона избирателей, в том числе примерно 10% — на зарубежных участках; явка на прошлых думских выборах составила примерно 30%.

Григорий Михнов-Вайтенко

Основными конкурентами апостольского иерарха станут знаменитая Оксана Дмитриева (от Партии Роста) и менее известная Людмила Егорова (от «Единой России»). Последняя — типичный представитель команды «политиков от спорта». Егоровой 55 лет, в прошлом она была чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам, однако ее спортивная карьера закончилась в 1997 году дисквалификацией за допинг. Теперь Егорова — проректор питерского университета физкультуры и депутат ЗакСобрания (впервые она туда попала от КПРФ, но быстро сменила политическую ориентацию).

Архиепископ Григорий — личность неординарная. Почти окончил ВГИК (ушел с 4-го курса), в 1984 году принял крещение у о. Александра Меня, в 90-е с друзьями создал независимый телехолдинг, в составе которого был и православный канал «либеральной направленности» «Благовест». Оставив светскую карьеру, в 2008 году стал диаконом, а в 2009-м — священником в Новгородской епархии РПЦ (рукополагал его пользующийся репутацией «либерала» архиепископ Лев (Церпицкий)).

Служил мирно в небольшом храме Святого Георгия в Старой Руссе, пока не разразилась война в Донбассе. Священник с диссидентским бэкграундом понимал, что доверять официальным военным сводкам нельзя, и в августе 2014-го отправился в Краматорск лично во всем разобраться. В итоге 31 августа с амвона своего храма он объявил: «На основании правил святого Василия Великого отлучаю от святого причастия сроком на 20 лет всех, кто по своей воле взял в руки оружие для участия в братоубийственной войне на Украине. Также… на 11 лет отлучаются от святого причастия все те, кто своей деятельностью и своими словами устно или письменно подстрекал к участию в братоубийственной войне». Скромный старорусский священник оказался тогда единственным в РПЦ, кто сформулировал строго каноническую позицию по отношению к той войне, но это означало, что его дни внутри прокремлевской церковной корпорации сочтены.

Уволенный из епархии в конце 2014-го, о. Григорий в следующем году присоединяется к АПЦ, где без принятия монашества рукополагается в сан епископа Варяжского и Балтийского, экзарха стран Балтии. Резко осуждает гонения на свидетелей Иеговы (организация признана в РФ экстремистской и запрещена. — Ред.), заступается за любых гонимых верующих, в чем и состоит главная миссия воссозданного в прошлом году комитета «Свобода совести» (Якунинского комитета). «Правозащита — это и есть политика, — говорит архиепископ в одном из интервью. —

Досиделись мы до бессудных расправ, ночных массовых арестов и еще Бог знает чего. Не ходили в политику, предпочитали, чтобы это кто-то другой делал…»

Григорий Михнов-Вайтенко во время пикета в Санкт-Петербурге

По закону еще рано публиковать предвыборную программу, но общие ее контуры у Григория вырисовываются. Наиболее значимым для себя он считает дело погибшего от осложнений после травмы на зоне гражданского активиста Сергея Мохнаткина, которое продолжает рассматриваться в Архангельске и после его смерти. Проблему Навального архиепископ воспринимает в «яблочном» духе, считая «безответственными» акции в его поддержку зимой, но обещая после избрания депутатом первым делом посетить «политзэка № 1». И добавляет: «А с политическими его предпочтениями и всем остальным разберемся, когда он будет на свободе». В беседе с «Новой» Григорий также рассказал о подготовке им законов, касающихся уголовно-исполнительной системы (в частности, тюремной медицины), либерализации закона о свободе совести и решении традиционных проблем жителей округа — транспортной, мусорной, экологической, образовательной, медицинской и т.п.

Понятно, что для Московской патриархии, запрещающей своим клирикам становиться депутатами (но это только в РФ!), стало серьезным вызовом выдвижение независимого архиепископа. Первый залп по нему был выпущен 9 июля через государственное агентство (то есть существующее на деньги того же Григория и его прихожан) РИА «Новости». В хамоватом стиле современной российской пропаганды высказался директор «Правозащитного центра» Всемирного русского народного собора — общественной организации во главе с патриархом — Роман Силантьев.

Заявив, что разбираться в иерархии АПЦ у него нет времени и желания, он назвал ее вымершей <…> сектой покойного Глеба Якунина и, конечно, пожелал архиепископу проиграть.

Представитель Санкт-Петербургской епархии РПЦ о. Александр Пелин сделал ставку на «несистемность» «Яблока», которое якобы все равно не будет пропущено в парламент. «Партия, которая поддерживает ЛГБТ-движение и различные движения, которые разрушают традиционные российские ценности», — такой видит «Яблоко» протоиерей, находящийся, конечно, «вне политики».

Григорий парирует тем, что документы АПЦ признаются начальством тюрем и колоний, в том числе строгого режима, которые он постоянно посещает: «Для того чтобы туда зайти, необходимо представить довольно большой набор документов, доказывающих, что человек, который идет как священник, является таковым. Недостаточно просто рясу в военторге купить». Архиепископ не намерен вести встречную войну с РПЦ, «но с государственной политикой в области церкви, которая осуществляется не в интересах людей (я уж от себя замечу, что и не в интересах Бога), <…> — вот с этим надо что-то делать».

Член федерального политического комитета партии «Яблоко», сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев. Фото: РИА Новости

Список кандидатов-«яблочников», так или иначе связанных с религией, не исчерпывается архиепископом Варяжским. По Орехово-Борисовскому округу в Москве выдвигается 79-летний ветеран правозащиты, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев, который еще в 70-е входил в созданный о. Глебом Якуниным Христианский комитет защиты прав верующих, а в 1989-м стал сопредседателем Христианско-демократического союза России. По округу № 10 в Дагестане «Яблоко» выдвигает Вагита Девлетханова — председателя правления благотворительного фонда «Сердце Ислама».

Союз креста и полумесяца

На противоположном «Яблоку» фланге — религиозная группа партийного списка кандидатов Российского общенародного союза (РОС) Сергея Бабурина, утвержденная съездом этой почти забытой национал-имперской партии 3 июля. Четвертое место в федеральной части списка занял муфтий малоизвестного Центрального муфтията 44-летний Анар Рамазанов — между прочим, заместитель Бабурина в РОС. Муфтият этот образовался два года назад путем отделения от Духовного управления мусульман РФ (председатель — муфтий Равиль Гайнутдин) двух суннитских общин на юге Москвы и присоединения к ним одной автономной шиитской общины. Внятные причины отделения Анар Рамазанов в интервью на эту тему привести не смог, что дало экспертам повод предполагать: создание Центрального муфтията — часть стратегии властей по ослаблению в Москве Равиля Гайнутдина, слишком активно добивающегося выделения участков под новые мечети. Новый муфтият полноценных мечетей вообще не имеет, а собирается на молитву в приспособленных временных помещениях.

Анар Рамазанов

Анар Рамазанов получил духовное образование в 90-е в Сирии, а по карьерной лестнице его двигал Гайнутдин. К 2016 году молодой имам дорос до должностей главы Мусульманского молодежного союза РФ и издателя глянцевых журналов «Мусульманка» и «Светлячок». В интервью Институту религии и права он рассказал о своем вхождении в РОС после знакомства с Бабуриным в 2017 году. Отчасти это стало результатом бесплодных попыток Рамазанова создать собственную Интернациональную партию России, название которой содержало намек на ностальгию по СССР. По словам муфтия, с Бабуриным они сошлись на концепции «нравственного государства», один из примеров которого — Исламская Республика Иран.

«Нравственное государство» — это когда «руководство страной осуществляют религиозные, духовные лидеры», поясняет кандидат.

Второй номер в федеральном списке РОС — более колоритный: лидер парамилитарного движения физически крепких сторонников РПЦ «Сорок сороков» (СС) Андрей Кормухин. В первую очередь это СС «прославилось» драками с мирными москвичами, выходившими на протесты против застройки объектами РПЦ парков и скверов, — в частности, парка Торфянка. Чуть меньше остались в памяти акции «сорокистов» против фильма «Матильда» и «православные фестивали» с кулачными боями, а также поддержка донецких сепаратистов. Официально движение возникло в 2013 году как бы при патриархе Кирилле в качестве его гвардии. В коронавирусную эпоху Кирилл служит на людях редко, но до сих пор почти каждая его служба сопровождается массовкой в виде крепких парней, одетых в одинаковые красные футболки или толстовки с черно-белыми изображениями воинственного содержания. Глядя на эту униформу, трудно отделаться от некоторых исторических ассоциаций, благо и аббревиатура названия отряда к этому подталкивает. Хотя такого рода личные гвардии в РФ уже вышли из моды, патриарх все еще дорожит СС и ежегодно лично поздравляет его лидера с днем рождения.

Координатор общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Выступая на предвыборном съезде РОС, Бабурин открыто восторгался «новым, более ярким потенциалом», который привнесли в его старую партию православные бойцы. «Традиционные ценности, забота о семье и воспитании, сбережение сакральности власти, — сказал лидер РОС, — все эти принципы стали более выпуклыми и очевидными. Андрей Борисович Кормухин и его соратники — знамение времени и символ начинающихся перемен». Символ этот очень прост в применении — идеология СС незамысловата. «Россия может существовать только как православная страна», — не устает повторять Кормухин. Правда, теперь придется как-то согласовывать этот лозунг с муфтием Рамазановым (может, заменить слово «православная» почти синонимичным «правоверная»?).

Впрочем, членов движения трудно заподозрить в каким-то особом церковном благочестии. Риторика риторикой, но на практике их больше объединяет интерес к силовым видам спорта и радикальным идеям (но более-менее в пределах дозволенного). Сооснователем СС является мастер спорта международного класса по боксу Владимир Носов, а в руководстве числятся Василий Степанов (по кличке Киллер) и некий Александр Михайлович, ранее продвигавший в соцсетях свастику как «древний славянский символ коловрат». Среди рядовых членов немало футбольных фанатов и бывших скинхедов. Естественно, что у этой публики особой ненавистью пользуются те же представители ЛГБТ, которых, с точки зрения движения, вообще «не должно быть на русской земле».

Депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина еще в 2017 году просили ФСБ и МВД проверить СС на экстремизм. Спустя два года Пушкина повторила свой запрос, ссылаясь на свежие ксенофобные высказывания лидеров движения. Кормухин ответил заявлением о возбуждении уголовного дела против Пушкиной за клевету и ложный донос.

Похоже, ФСБ и МВД до сих пор пребывают в растерянности, что со всем этим делать. Если СС на самом деле патриаршая гвардия, то она должна быть «вне подозрения», как жена кесаря.

По Орехово-Борисовскому округу в Москве — в пику Валерию Борщеву — выдвигается от РОС еще один «эсэсовец» Артем Уколов. О нем известно не так много: соратники характеризуют его как многодетного отца, координатора проектов «Православие и спорт» и «Схватка». Уколов — худо-бедно «системный» человек: член совета Общественной палаты городского округа Дзержинский Московской области.

Артем Уколов. Фото: instagram/a_ukolov/

Наконец, в список РОС вошел и почти былинный герой — Александр Пересвет, точнее — пишущий под этим псевдонимом 63-летний православный публицист Андрей Цыганов. В 90-е он был либеральным журналистом «Московских новостей» и «Огонька», в нулевые работал в ИТАР-ТАСС. Однако война на Донбассе привела его в радикально-патриотический лагерь: отправившись зимой 2014 года в Луганск, Цыганов вернулся оттуда сотрудником канала «Царьград» одного из спонсоров «русской весны» Константина Малофеева. Литературное творчество Александра Пересвета подробно разбирать не будем, ограничившись названиями некоторых его книг: «Русские — не славяне?», «Русские — покорители славян», «Русские — собиратели славян», «Слезы Рублевки», «Мститель Донбасса», «Воин Империи», «Плата кровью», «Русь нерусская»…

«Системные» тоже веруют

Конечно, кандидаты «с религиозной составляющей» представлены не только на оппозиционном поле. Как уже хорошо известно, Путин внес в верхнюю часть федерального списка «ЕР» настоящую матушку — жену протоиерея Алексия Кузнецова, уполномоченную по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову. Разумеется, многодетную мать. Тут впору снова (и не в последний раз) вспомнить о «православном олигархе» Константине Малофееве. Ведь с переездом матушки из далекой Пензенской епархии в столицу ее муж, протоиерей, был принят на служение в домовый храм суперэлитной гимназии Святителя Василия Великого в Одинцовском районе Московской области, созданной и опекаемой Малофеевым. Впрочем, заседать в думе Кузнецова не будет, а, подобно Шойгу и доктору Проценко, выполнит роль привлекательного для избирателей паровоза, тянущего длинный состав серых и безликих «кандидатов», скрытых в невидимой части списка.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото: РИА Новости

Заседать в думе и дальше «совершенствовать» закон о свободе совести намерен кандидат от КПРФ Сергей Гаврилов, уже много лет возглавляющий думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Этот удивительный коммунист, истово молящийся на каждом патриаршем богослужении, возглавляет еще и Межпарламентскую ассамблею православия. (Правда, попытка провести ее заседание в Тбилиси пару лет назад обернулась крупным скандалом и бегством Гаврилова из православной Грузии.)

Благодаря выборам вспомнил о своих «православных корнях» профессор-юрист Владимир Жириновский. «Я единственный крещеный из лидеров парламентских и непарламентских партий», — написал он 17 июля в фейсбуке. (Интересно, согласятся ли с этим утверждением, например, Сергей Миронов да и тот же «непарламентский» Бабурин.) На этом Жириновский не остановился: «Я единственный венчанный — в храме Святого Георгия». Тут уже его поймал на забывчивости протодиакон Андрей Кураев, который почти 30 лет служил в храме Архангела Михаила в Тропарево и точно знает, что Жириновский венчался там. Продолжая свой «фирменный» поток сознания, вождь ЛДПР вдруг признался, что «всегда поддерживал староверов» (это новая кремлевская мода), родился в «мусульманском» Казахстане и даже посещал буддийские регионы РФ. «Прошу верующих 19 сентября поддержать ЛДПР!» — без особых изысков подытожил дедушка русского политического постмодерна.

Конечно, попасть в Госдуму не отказался бы упоминавшийся выше «православный олигарх» Константин Малофеев. Он ненадолго примыкал к «Справедливой России», пытался создать собственную партию, но понял, что ресурсов на предвыборную кампанию ему не хватит. Как полагают эксперты, опрошенные «Новой», бизнес Малофеева переживает тяжелейшие времена. Публикации о спонсорстве и меценатстве Малофеева нередко вызывают сомнения. Например, слухи о финансировании им Всемирного русского народного собора, в обмен на которое Малофеев стал заместителем патриарха в этом соборе, сводятся к погашению некоего кредита на несколько млн рублей.

Заместитель главы Международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» Константин Малофеев. Фото: РИА Новости

Бывший спонсор «русской весны» решил сделать хорошую мину при такой игре: в апреле он создал некую «Священную дружину» на основе маргинальных православно-патриотических организаций — «Консерватор», «Русь Триединая», «Союз православных хоругвеносцев» и «Ассоциация православных экспертов». Знать, очень сильна эта «дружина», если ее цель — «защищать российское государство от «майдана», сохраняя целостность России, ее независимость и свободу от западных гегемоний». Достигать этой цели в условиях выборов она собирается с помощью нехитрой технологии «фильтрации православных и патриотических кандидатов». Каждому кандидату «Священная дружина» задает простенькие вопросы: «Есть Бог?», «Чей Крым?» и т.п. Вилять и темнить нельзя, только «да» или «нет», «российский» или «украинский». А ежели какой кандидат откажется отвечать — значит, он затаившийся враг. Кому, кроме Константина Малофеева, нужен такой «социальный эксперимент», непонятно…

Более эффективный фильтр против инакомыслия на выборах придумала сама Госдума, точнее — ее агрессивно-молчаливое большинство.

Это закон про ЭТО — то есть про запрет на выдвижение «лиц, причастных к экстремистским и террористическим организациям». Вопреки Конституции, закон имеет обратную силу: он устанавливает новые ограничения в связи с событиями трех- или однолетней давности. По этому закону руководители, рядовые участники, жертвователи или волонтеры ЭТО не смогут выдвигаться на выборах в течение пяти или трех лет после признания их организаций судом экстремистскими или террористическими. При этом запрет на выдвижение распространяется и на участвовавших в ЭТО до решения суда: для руководителей — в течение трех лет, а для иных лиц — в течение года. Из закона вытекает еще один абсурдный вывод: если ЭТО признана экстремистской или террористической давно, более пяти лет назад, то ее члены выдвигаться на выборах могут. Это касается, например, членов «Имарата Кавказ» (2010) или «Аль-Каиды» (2003) (обе террористические организации запрещены в РФ. — Ред.). А вот свидетели Иеговы — могут лишь частично, потому что их организации признаны экстремистскими в 2017-м.

По мнению ученого-политолога и российского лютеранского епископа Игоря Князева, все прогнозы о «нулевых» или «стопроцентных» шансах прохождения в Думу того или иного «религиозного кандидата» сейчас преждевременны. Он уверен, что чем выше явка, тем труднее фальсифицировать результаты голосования. Поэтому крупные деноминации «вбивают в голову своих прихожан один простой тезис: «Политика — это удел избранных, а вам нечего туда лезть». По мнению лидеров этих конфессий, Бог благословляет на участие в выборах каких-то потомственных аристократов или сотрудников ФСБ… «Если полезете, будет как с Навальным». Поэтому те немногие религиозные лидеры, которые все же выдвинули свои кандидатуры, личным примером показывают, что «политика — для всех, а источником власти является не ФСБ, а народ».

В условиях тотальных запретов и политических репрессий религиозная тема остается одной из относительно безопасных в предвыборной риторике. «Новая» и дальше будет следить за спецификой ее использования в нынешней кампании. И оценивать ее эффективность.

Александр Солдатов, специально для «Новой»

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