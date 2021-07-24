Ученые нашли слабое место в геноме коронавируса

Международная группа ученых обнаружила брешь в геноме COVID-19, получив шанс на создание эффективного лекарства.

Исследования специалистов Института органической химии и химической биологии Университета Гете и международного консорциума COVID-19-NMR опубликовал журнал Angewandte Chemie.

Они изучали 15 коротких сегментов SARS-CoV-2, которые в течение 2020 года редко мутировали. Похожие фрагменты встречаются в других известных коронавирусах: все они выполняют регуляторные функции. Исследователи идентифицировали почти 70 молекул, которые способны связаться с большинством частей длинной молекулы РНК SARS-CoV-2.

«Три молекулы даже связываются специфически только с одним сегментом РНК. Благодаря этому мы смогли показать, что РНК SARS-CoV-2 хорошо подходит в качестве потенциальной целевой структуры для лекарств», – приводит слова одного из авторов научной работы профессора Харальда Швальбе «Царьград».

Эта брешь в геноме коронавируса является своеобразной мишенью. Ученые решили бить именно туда, чтобы появился шанс создать эффективное лекарство от COVID-19, осталось подобрать нужное вещество.

Ранее израильские ученые разработали препарат от COVID на основе стволовых клеток. Специалисты переходят ко второй стадии испытаний, которая будет проводиться с участием 60 тяжелобольных COVID-19.