За сутки в РФ выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявили 23 947 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 23 947 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3376, Московской области – 2096, Санкт-Петербурге – 1937.

Всего в стране выявлено 6 102 469 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 471 956 человек, из них 21 952 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 153 095 человек.

Накануне, 23 июля, в России выявили 23 811 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 136.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.