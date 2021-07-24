“Божественная богиня”. Настя Каменских показала себя в платье с глубоким декольте и с высоким вырезом

“Круто зажгли вчера на “Вечере премьер. Летней серии”, – подписала снимок Каменских, имея в виду свое выступление на концерте в Киеве, инициатором которого выступила телеведущая Катя Осадчая.

Снимок 34-летней певицы набрал свыше 50 тыс. лайков и больше 200 комментариев.

“Божественная богиня! Настю много лет люблю, слушаю, слежу за творчеством! Редкий талант, харизма, внешность сочетание – огонь!” – прокомментировала фото пользователь с ником japanramacom.

“Почему сейчас в моде тощие девушки? Вот такая фигура, как по мне, более сексуальна”, – написал wonderful.house___.

“Вы тут похожи на Сальму Хайек”, – заметила схожесть певицы с голливудской актрисой мексиканского происхождения пользователь с ником inda_big_mommy.

View this post on Instagram

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа. Общих детей у пары нет. В последнее время певица часто поднимает тему материнства. В марте 2021 года певица призналась, что “мечтает о ребеночке”. По словам Каменских, для нее не имеет значения, какого пола будет ее первенец. В мае Каменских отметила, что хочет реализоваться как мать, и не единожды.

—