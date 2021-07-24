“Пока в режиме видеоконференции”. Арестович заявил, что украинская делегация не поедет на переговоры ТКГ в Минск

Сейчас заседания ТКГ проводятся в режиме видеоконференций. 21 июля представитель РФ Борис Грызлов предложил провести следующее заседание в Минске в очном формате.

“Я не знаю, чем они руководствуются, но украинская делегация руководствуется двумя вещами. Первое: мы считаем, что эпидемическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции. Второе – ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали [Александра] Лукашенко избранным президентом. Хоть он и осуществляет эффективный контроль над Беларусью, Украина отказала ему в праве презентовать белорусский народ. То есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой. Думаю, мы останемся в режиме видеоконференции пока”, – сказал он.

Арестович напомнил, что глава украинской делегации, первый президент Леонид Кравчук говорил, что больше не поедет в Минск на переговоры.

“Что касается другой страны, то пока это имеет теоретический характер, так как разные страны придерживаются различных противоэпидемических мер и не все признают возможность каждые две недели собираться и общаться без тестов и остальных технических необходимостей, чтобы соблюдать эпидемические нормы. Думаю, в ближайшее время все останется в режиме видеоконференции”, – заявил Арестович.

Он отметил, что переговоры могли бы принять “нейтральные страны, которые не являются членами НАТО, потому что россияне вряд ли согласятся”.

“В Европе это Австрия, традиционно Швейцария может быть, надо смотреть. Предложения различные звучат: Польша, Турция предлагали, говорили, что будут рады видеть, но согласие должны дать все стороны. Согласятся ли россияне на Польшу и Турцию и вообще на перенос – неизвестно. Думаю, пока они будут думать, согласны они или нет, все будет происходить в режиме видеоконференцсвязи”, – сказал спикер.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.

27 мая глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск не может быть местом для ведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, так как Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. “Мы должны искать другую площадку. Какую – мы будем советоваться, предлагать, обращаться ко всем, в первую очередь в ОБСЕ, чтобы этот вопрос решить”, – отметил он.

Кравчук не исключает, что место проведения переговоров ТКГ может быть перенесено в Швейцарию или Финляндию.

Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что сейчас вопрос о переносе площадки для переговоров трехсторонней контактной группы обсуждается на уровне неформальных переговоров Кравчука с представителями ОБСЕ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выступает против переноса из Минска площадки для переговоров трехсторонней контактной группы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не поддерживает проведение именно в Минске переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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