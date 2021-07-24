 

В РФ объявили The Insider “иноагентом”. Это издание расследовало отравление Скрипалей и Навального

24.07.2021, 11:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В списке “иноагентов” The Insider появился 23 июля. В этот же день в перечне оказались журналисты “Проекта” Михаил Рубин, Софья Гройсман, Юлия Апухтина, журналист “Открытых медиа” Илья Рождественский, а также Алексей Постернак, который сотрудничал с признанным “иноагентом” “Радио Свобода”.

В ответ на это в The Insider заявили, что редакция продолжает работать в том же составе, что и сейчас, и сохранит редакционную политику. В издании также добавили, что будут работать в “соответствии с латвийскими законами и здравым смыслом”.

Шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов в комментарии Daily Storm заявил, что СМИ не станет выполнять требования минюста РФ и маркировать свои материалы. Он объяснил это тем, что The Insider – не российское медиа, у него нет ни офиса, ни представительства в России.

Издание The Insider работает уже восемь лет. Основное направление работы издания – журналистские расследования. Одни из самых известных расследований были выпущены в сотрудничестве с Bellingcat: о крушении малазийского Boeing над Донбассом и причастности России к авиакатастрофе, об отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в 2018-м, а также об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального в прошлом году.

Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В список иностранных агентов РФ сейчас входит 16 СМИ, среди которых “Голос Америки”, “Радио Свобода”, “Крым.Реалии”, “Медуза” и “Настоящее время”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.08 / Зеленский о поджоге авто журналистов “Схем”: Не допущу, чтобы критика власти влекла за собой преследования или запугивания

12.09 / Экологическая зачистка в пандемию — «козлиный спецназ» спасает Нью-Йорк от сорняков

13.11 / Байден победил в колеблющемся штате Аризона

10.07 / Названа дата рассмотрения жалобы на арест Сафронова

07.09 / Памфилова стала наставником суперфинала конкурса «Лидеры России»

15.07 / Кобзев созвал срочное совещание после подтопления улиц в Иркутске

24.04 / Инфляция, плохие продукты и пропаганда в СМИ. Журналист рассказал о жизни в оккупированном Донецке

30.03 / Путин обсудил с Меркель и Макроном возможные поставки «Спутника V» в ЕС

13.06 / “Могли засчитать технические поражения”. Павелко рассказал о переговорах с УЕФА по поводу украинской формы

07.07 / Новый карантин. В Израиле закрыли клубы, бары, спортивные залы, бассейны, ограничили посещение синагог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика