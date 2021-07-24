 

“Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!” Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков

24.07.2021, 11:32, Новости дня
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“Мне очень, очень повезло иметь таких замечательных, любящих детей, которые приносят мне только радость. Теперь я хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!” – подписал снимок 75-летний артист.

За пару дней фото Сталлоне с дочерьми набрало больше 990 тыс. лайков и почти 9 тыс. комментариев.

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Чуть позже Сталлоне выложил еще один снимок. На этот раз он читает газету, в которой в полный рост опубликованы снимки его дочерей.

“Встречайте трех нокаутирующих дочек Слая”, – гласит заголовок газетной статьи.

Этот пост набрал почти 500 тыс. лайков.

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Контекст:

Сильвестр Сталлоне родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Он снялся более чем в 50 фильмах. Наиболее известные из них – “Рэмбо”, “Неудержимые”, “План побега”. Актер трижды номинировался на престижную американскую кинопремию “Оскар” за главную роль в серии фильмов “Рокки” о боксере Рокки Бальбоа.

С 1997 года Сталлоне женат на американской модели Дженнифер Флавин, которая младше его на 22 года. Это третий брак артиста. В семье три дочери.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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