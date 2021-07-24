 

Теннисистки Свитолина и Ястремская прекратили борьбу в женском парном разряде на Олимпиаде

24.07.2021, 11:32, Новости дня
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В двух партиях украинки уступили француженкам Ализе Корне и Фионе Ферро со счетом  2:6 и 4:6.

Как отмечает Xsport.ua, игра продлилась всего 1 час и 21 минуту. На счету украинок две двойные ошибки, один эйс и лишь один реализованный брейк-поинт из восьми. У француженок два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-поинта из пяти.

При этом Ястремская накануне в первом круге одиночного турнира проиграла канадской теннисистке Лейле Анне Фернандес. Украинка завершила свои выступления на Олимпиаде.

Свитолина еще сыграет в матче женского одиночного разряда. Ее соперницей станет представительница Германии Лаура Зигемунд, игра состоится 25 июля.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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