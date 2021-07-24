Туристический автобус съехал в кювет на Кубани

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24.07.2021, 10:44, Новости дня
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Туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет в Апшеронском районе на Кубани, погиб 1 человек, пострадали 19.

«По предварительным данным, в поселке Мезмай Апшеронского района, туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет, в результате погиб 1 человек, пострадали 19. Организовано проведение проверки», – передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарск ого края.

Ранее жертвами ДТП в Краснодарском крае стали двое детей.



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