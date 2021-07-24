 

Экс-генерал ответил на слухи о ликвидации ГИБДД

24.07.2021, 10:44, Новости дня
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Резонансные дела в отношении региональных руководителей ГИБДД не говорят о грядущей ликвидации Госавтоинспекции, это нормальная, естественная борьба с коррупцией, сообщил генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов.

«Мы не раз сталкивались с большими разоблачениями среди всяких чиновников. Это нормальная и естественная работа. То, что у нас дорожная полиция должна существовать, как существует она во всем мире, спору быть не может. Сбили пешехода, столкновение с большим количеством пострадавших, кто этим будет заниматься? Это все (слухи о расформировании ГИБДД) конспирология, я в эту конспирологию не верю», – цитирует РИА «Новости» Михайлова.

Напомним, в Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве.

По данным Следственного комитета, группа, которой, предположительно, руководил полковник полиции Сафонов, изготавливала поддельные пропуска, которые позволяли владельцам зерновозов и фур беспрепятственно перевозить грузы «с нарушениями административного законодательства, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД».

Самым интересным открытием стал дом Сафонова, на который хозяин не жалел никаких денег: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, золотые унитазы и золотые смесители. 

Также был задержан бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин, ранее прокуратура предъявила ему претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие уроки следует извлечь из дела главы ГИБДД с золотым унитазом.



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