 

“Так бы и обнял!” Модель с 15-м размером груди потрясла соцсеть фото в красном бикини

24.07.2021, 10:38, Новости дня
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“Смотри вперед с надеждой. Назад – с благодарностью. Вверх – с верой. По сторонам – с любовью”, – подписала снимок 33-летняя модель.

За сутки фото Кузнецовой набрало около 8 тыс. лайков и почти 200 комментариев.

“Совершенно потрясающе”, – прокомментировал снимок англоязычный пользователь с ником hcjohn33.

“Девушка, да вы ослепительно прекрасны. Крутой купальник”, – написала __m.a.l.i.n.k.a__k.b.

“Золотые слова. Ты не только очень красивая, но и мудрая”, – считает vikulka2143.

“Мила, ты так классно выглядишь в красном купальнике! Так бы и обнял тебя, такую красивую!” – признался andriiogiienko.

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A post shared by МИЛА КУЗНЕЦОВА, MISS WORLD * (@mila_kuznetsova10)

Контекст:

Мила Кузнецова родилась в 1988 году в Киеве. Она была участницей шоу “Модель XL” на “1+1”. Ранее говорилось, что она является обладательницей груди 13-го размера. Например, такая информация подавалась в программе “ЖВЛ” на “1+1”. Сама Кузнецова заверила, что ее бюст 15-го размера.

Кузнецова работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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