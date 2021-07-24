В Кривом Роге ночью горел дом престарелых – ГСЧС
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Сообщение о пожаре поступило на линию 101 в 3.06.
“Пожар возник в хозяйственной комнате на первом этаже трехэтажного дома. На момент возникновения пожара внутри дома было 25 человек: 22 человека пожилого возраста (жители пансионата) и три медика”, – сообщили в ГСЧС.
Жителей дома престарелых вывели на улицу. В 4.20 пожар потушили.
“Огнем уничтожено старое домашнее имущество в хозяйственной комнате на площади 16 м²”, – отметили в ГСЧС.
ВИДЕОВидео: Головне Управління / YouTube
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