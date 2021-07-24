 

Из Украины в Молдову выдворили “авторитета”, который фигурирует в санкционном списке СНБО

24.07.2021, 10:38, Новости дня
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“Мужчина, имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, “специализировавшихся” на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах, на территории Одесской и Николаевской областей”, – говорится в сообщении.

Оперативники управления стратегических расследований полиции Одесской области совместно с работниками Государственной миграционной службы принудительно вернули мужчину в Молдову.

“Кроме этого, “авторитету” запрещено въезжать на территорию Украины”, – заявили в пресс-службе.

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире “воров в законе” и 111 криминальных авторитетов. 

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник, “глава” оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли “ворами в законе”.

4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине не осталось “воров в законе”, а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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