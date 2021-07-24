 

24 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

24.07.2021, 9:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Цель этого дня – напомнить самой широкой аудитории, что каждый может и должен помочь себе быть здоровым, расширять свои знания в этом вопросе и придерживаться здорового образа жизни: соблюдать распорядок дня, правильно питаться, поддерживать постоянную физическую активность, здоровый полноценный сон и отдых, отказаться от вредных привычек.

В США сегодня отмечается День кузенов и кузин. В этот праздник принято встречаться со своими двоюродными братьями и сестрами, вместе фотографироваться и рассылать эти снимки родственникам. С развитием социальных сетей фотографии начали выкладывать в сеть с хештегом #NationalCousinsDay.

У православных сегодня именины у Аркадия, Елены и Евфимии. Кроме того, 24 июля – день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, соответственно, сегодня день ангелов у всех девочек с именем Ольга. У католиков – именины у Кристины.

Приметы этого дня:

Если в этот день идет дождь, будет хороший улов рыбы.
Если в этот день ярко светит солнце, будет хороший урожая зерновых.
Гулкий гром – к продолжительному ливню, глухой – к тихому дождю.
Паук сидит посреди паутины – к дождю.
Много росы в огороде – к неурожаю огурцов и помидоров.
Много мошкары – хороший знак: осенью будет много грибов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.11 / Fox News – в день выборов Америка едва не превратилась в однопартийную диктатуру

14.06 / “Оборона и сдерживание”. Столтенберг рассказал о главном сигнале НАТО для России

02.11 / Полиция задержала под Киевом грузинского “вора в законе”. Он был судим за вымогательство $150 тыс.

06.10 / Кабмин одобрил присоединение госшахт к “Центрэнерго”

13.03 / Паралимпийский комитет РФ получил официальное приглашение на Игры в Пекине

23.09 / В Японии тестируют 18-метрового боевого робота. Видео

04.01 / Британцы вырвались из «тугого корсета евробюрократии», а остальным остаётся мучиться

08.09 / Инициатор дела “Роттердам плюс” не явился в суд

07.11 / В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. Два человека погибли

26.11 / Шнуров в стихах раскритиковал идею запрета продажи алкоголя 1 и 2 января

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика