 

В мире сделали почти 3,8 млрд прививок от коронавируса

24.07.2021, 9:44, Новости дня
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Вакцинация проходит в 179 странах. Последний суточный показатель составил 32,5 млн прививок.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (1,5 млрд доз);
страны Евросоюза (447,5 млн доз, полностью вакцинированы 46,1% населения);
Индия (427,5 млн доз, полностью вакцинированы 6,7% населения);
США (340,4 млн доз, полностью вакцинированы 48,9% населения);
Бразилия (130,4 млн доз, полностью вакцинированы 17,5% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (73,9%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 24 июля первую дозу вакцины получило более 3 млн человек, а почти 1,7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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