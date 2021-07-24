Нутрициолог развеял самые известные мифы о растворимом кофе

Сегодня, 24 июля, стартовало массовое конвейерное производство кофе. В день, когда родился этот популярный растворимый напиток, нутрициолог и диетолог Евгений Арзамасцев развеял самые известные мифы о нем.

Врач убежден, что хороший кофе не зависит от способа приготовления. Если напиток растворимый, то это не значит, что при его производстве использовались какие-либо химические составляющие. По качеству он может быть таким же, как и сваренный. На первом этапе обязательно используют качественные зерна, которые проходят этапы очистки, обжаривания и дробления.

Еще один достаточно распространенный миф касается свойств ароматного напитка. По словам диетолога, утверждение о том, что растворимый кофе не приносит никакого толку, несправедливое. Тонизирующие эффект, которого многие ждут по утрам, достигается намного быстрее, чем от заварного напитка. Нутрициолог отметил, что в этом случае кофеин проникает в организм намного быстрее. При этом данного бодрящего вещества в растворимом кофе не меньше.

По словам Евгения Арзамасцева, вред для здоровья бодрящего напитка не связан со способом его приготовления, а зависит от организма человека. Если генетическая восприимчивость кофеина нормальная, то любая разновидность кофе не вызовет проблем.

Источник: www.gastronom.ru