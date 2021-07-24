 

Губернатор Свердловской области взволнован ценами в секс-шопах

24.07.2021, 9:31, Разное
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В преддверии сентябрьских выборов губернатор Евгений Куйвашев решил проследить за ценами в магазинах Екатеринбурга. И первым его гнев навлёк на себя старейший секс-шоп города «Казанова 96».

Команда губернатора нашла предвыборный ход, который, по её замыслу, должен обеспечить «Единой России» безоговорочную победу на выборах всех уровней. В магазинах, где завышаются цены на товары, должны быть вывешены плакаты с грустным лицом губернатора и надписью: «ЦЕНЫ: это волнует каждого из нас». Предполагается, что владельцам магазинов станет стыдно и цены к выборам понизятся.

«Предприниматели, осуществляющие торговлю в Свердловской области, должны чувствовать, какую боль они причиняют губернатору своими ценами. Губернатор тоже человек, он ходит в магазины, всё большая часть его зарплаты уходит на удовлетворение безразмерных аппетитов алчных дельцов», – говорится в заявлении предвыборного штаба «Единой России».

Клиенты «Казановы 96» говорят, что у губернатора есть реальные основания грустно смотреть с витрины секс-шопа. Самый дешёвый фаллоимитатор здесь стоит полторы тысячи рублей, что составляет почти четверть минимальной пенсии. Более-менее приличный экземпляр искусственной вагины обойдётся в пять тысяч. Ничуть не лучше обстоят дела с товарами для БДСМ – кожаная плеть стоит три тысячи, наручники – две с половиной.

Руководство магазина говорит, что цены на секс-игрушки растут из-за налогов и снижения курса рубля. Предприниматели посоветовали губернатору меньше интересоваться интим-товарами, а повесить свой портрет на здание налоговой инспекции с надписью: «НАЛОГИ: это волнует каждого из нас».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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