 

Число пострадавших в ДТП с «Газелью» под Астраханью увеличилось до восьми человек

24.07.2021, 8:56, Новости дня
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Число пострадавших при столкновении бортовой «Газели» и легкового ВАЗ-2110 в Астраханской области увеличилось до восьми человек, семь из них иностранцы, которые ехали на полевые работы, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Астраханской области.

В УМВД сообщили, что «пострадали семь иностранцев и пассажир «Лады», всем им «оказывается необходимая медицинская помощь, диагнозы уточняются», передает ТАСС.

Ранее в субботу в автомобиль перевернулся в Барун-Хемчикском районе, погибли пять человек.



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