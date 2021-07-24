Движение на подтопленной трассе Джубга – Сочи восстановили

Восстановлено движение на автотрассе А-147 Джубга – Сочи, которую подтопило из-за ливней, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

В ведомстве сообщили, что участке трассы со 198-го по 201-й километр в Адлерском районе с 22.40 мск пятницы из-за подтоплений было организовано реверсивное движение, передает РИА «Новости».

«Окончание работы временной реверсивной схемы – 01.10 мск (субботы)», – отмечается в сообщении.

В Сочи 23 июля прошел сильный дождь со шквалистым ветром. Ливень разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, затопил трассу в направлении Адлер – Сочи, в связи с этим движение было остановлено.