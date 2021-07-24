В Минэкономразвития назвали введение ЕК углеродного механизма риском для торговли РФ с ЕС

Введение пограничного корректирующего углеродного механизма, разработанного Еврокомиссией (ЕК), может нанести ущерб торговле РФ с Евросоюзом (ЕС), а многие страны и предприятия рискуют потерять часть своих доходов, которые могли бы быть направлены на модернизацию производства или реализацию климатических проектов, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Накануне Решетников на полях министерской встречи по климату и энергетике Группы двадцати (G20) в Неаполе встретился с заместителем председателя Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, передает ТАСС.

«ЕК подготовила пакет инициатив, включающих введение пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ). Как полагает министр, такая мера может нанести ущерб торговле РФ с Евросоюзом. Кроме того, многие страны и предприятия рискуют потерять часть своих доходов, которые могли бы быть направлены на модернизацию производства или реализацию климатических проектов», – говорится в сообщении российского министерства экономического развития.

Подчеркивается, что избежать негативных последствий поможет многосторонний подход к принятию климатических обязательств. Для их разработки наиболее подходит площадка Рамочной конвенции об изменении климата ООН.

«Глобально значимое, эффективное решение климатических проблем может быть достигнуто лишь в сотрудничестве, а не в соперничестве. Это подтверждается значительными масштабами промышленного производства в РФ и в ЕС. Мы делим с вами европейский континент, мы соседи, и должны были бы плотно взаимодействовать по всему спектру этих проблем», – цитирует министерство Решетникова.

Он указал, что РФ в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов. По сравнению с показателями 1990 года эти выбросы уменьшились в два раза – с 3,1 млрд тонн эквивалента СО2 до 1,6 млрд тонн.

Ранее сообщалось, что углеродное регулирование ЕС затронет поставки из РФ на 7,6 млрд долларов в год.