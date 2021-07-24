Пассажиров поезда «Москва – Владивосток» вернут на место отправления

РЖД организует возвращение пассажиров поезда «Москва – Владивосток» в пункт отправления. Такие меры компания приняла из-за обрушения моста на Транссибирской магистрали.

Пассажиры 15 поездов, следующих по маршруту «Москва – Владивосток», будут пересажены в Чите в грузовые поезда, следующие в обратном направлении. Билеты всем пассажирам оплатит компания. Также из-за частичной загруженности путей и сбоя в расписании поезда в обе стороны последуют без остановок.

«Мы понимаем, что авария приносит много неудобств клиентам нашей компании, поэтому хотим сгладить сложившуюся напряженную обстановку и за свой счет вернуть людей в Москву. Чтобы не сталкивать наших пассажиров с возможными проблемами, мы отправим их домой абсолютно бесплатно на грузовых поездах. Такая практика у нас использовалась в тридцатые годы, и, судя по реализации такого варианта, отлично себя себя зарекомендовала среди населения. Это не в плацкарте потеть», — заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Как сообщают СМИ, под Нижним Новгородом пассажиры, едущие на Дальний восток, устроили в вагонах бунт, взяли в заложники кондукторов и требуют незамедлительной остановки поезда.

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