Оккупанты на Донбассе 10 раз нарушали режим тишины, ранен житель Марьинки – штаб ООС

“Вблизи Опытного враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Марьинки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов”, – говорится в сообщении.

Вблизи населенного пункта Пески боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

У Катериновки российские наемники вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Павлополя оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В Приазовье, неподалеку от Водяного, вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции по автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного”, – сообщили в штабе.

Жилой сектор Марьинки был обстрелян боевиками из автоматических станковых гранатометов. Осколочные ранения получил местный житель.

“Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья – удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

Также в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника оккупантов типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

Среди украинских военных за прошлые сутки потерь не было.

С начала суток 24 июля было зафиксировано два нарушения российско-оккупационными войсками режима тишины.

“У населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы. Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь”, – говорится в сообщении.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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