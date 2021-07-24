Более 3 млн человек в Украине получили минимум одну дозу вакцины от COVID-19

Одну дозу вакцины получило 90 072 человека, а 62 603 человека получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

“С начала прививочной кампании привито 3 010 140 человек, из них получили одну дозу – 3 010 138 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 1 681 734 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 691 872 прививки”, – сообщили в Минздраве.

23 июля в Украине прививки делали 802 мобильные бригады. Также работали 2692 прививочных пункта и 267 центров вакцинации.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1904876756342087

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля.

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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