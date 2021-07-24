В российском посольстве напомнили Сенату США об условиях в американских тюрьмах

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало резолюции Сената США, который призвал Москву освободить осужденных американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

Посольство РФ отметило, что сенаторы в очередной раз «озаботились якобы плохими условиями содержания нескольких американских заключенных в российских тюрьмах». При этом «десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются здесь с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медпомощи», заявило посольство в Вашингтоне.

«Именно в таком положении оказались и наши соотечественники. Может быть парламентариям пора заняться решением проблем внутри своей собственной страны?» – заявило посольство в Facebook.

Сообщение сопровождается фотографиями россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко, Романа Селезнева, которые находятся в тюрьмах США.

Днем ранее Сенат принял резолюции с призывом освободить Уилана и Рида. Резолюции не имеют юридической силы, передает ТАСС.

Напомним, в России отбывают заключение американец Пол Уилан и студент из США Тревор Рид. Кроме того, под домашним арестом в Москве находится американец, крупный инвестор Майкл Калви – фигурант дела о хищении 2,5 млрд рублей. Рассмотрение его дела продолжается.Тем временем, помимо указанных Бута, Ярошенко и Селезнева, в американских тюрьмах находится целый ряд россиян. Многих из них США обвиняют в хакерстве.