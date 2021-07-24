Легкомоторный самолет разбился в Хабаровском крае

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24.07.2021, 8:02, Новости дня
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У села Калинка упал легкомоторный самолет Sierra P2002, два человека погибли, сообщили в минздраве Хабаровского края.

Один человек погиб на месте. Пострадавшую женщину доставили в краевую клиническую больницу с переломами обеих ног, но спасти ее не удалось. Открыто уголовное дело о «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», передает ТАСС.

На прошлой неделе самолет Ан-28, пропал с радаров, когда совершал рейс из города Кедрового в Томск. На борту находились 18 человек, в том числе двое детей. Позже стало известно, что самолет совершил жесткую посадку в тайге после отказа одного из двигателей. Все находившиеся на борту люди выжили.



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