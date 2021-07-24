Назван регион РФ с наибольшим числом людей с ожирением

Наибольшая в РФ доля людей с ожирением на 100 тыс. человек выявлена в 2020 году в Алтайском крае и Ленинградской области, наименьшая – в Чечне, Приморском крае и Ингушетии, следует из данных статистического сборника Минздрава.

В сборнике указывается, что «ожирение на 100 тыс. всего населения: Алтайский край – 4 тыс. 530, Удмуртская Республика – 2 тыс. 475,4, Смоленская область – 2 тыс. 457,8», передает РИА «Новости».

Наименьшее число людей с ожирением в 2020 году из расчета на 100 тыс. населения зарегистрировано в Чечне – 335,4, Еврейской автономной области – 419,4 и Приморском крае – 419,5.

Всего в 2020 году в РФ зарегистрировано 1,9 млн больных ожирением, что почти на 300 тыс. меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в РФ резко выросло число детей с ожирением.