 

В Украине за сутки подтвердили 745 случаев COVID-19

24.07.2021, 7:56, Новости дня
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Среди заболевших 51 ребенок и 20 медиков.

Умерло за сутки 24 человека, выздоровело 394 пациента, госпитализированы 395 заболевших.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях”, – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 248 164 случая коронавируса, умерло 52 835 человек, выздоровело 2 184 036 пациентов.

23 июля в стране провели 39 142 тестирования на COVID-19, из которых 18 581 – методом ПЦР, 7326 – методом ИФА, а также 13 235 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали 11,3 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1904866356343127

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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