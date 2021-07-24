 

Певица Ханна разочаровала подписчиков пикантным фото: “Мамуле можно такие фотки?”

24.07.2021, 7:52, Разное
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Популярная певица Анна Иванова, выступающая под творческим псевдонимом Ханна, разместила на своей странице в Instagram пикантный фотоснимок, на котором предстала перед фолловерами в весьма откровенной позе. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
В настоящее время Ханна вместе с мужем и двухгодовалой дочерью Адрианной отдыхает в Греции, поэтому недавние публикации преимущественно демонстрируют приятные эпизоды её пребывания на экзотическом курорте. Стоит отметить, что после рождения малышки исполнительница довольно быстро пришла в оптимальную внешнюю форму, и до настоящего момента старается в полной красе похвалиться ей перед посетителями своего микроблога. Не стал исключением и свежий пост: на опубликованном фотоснимке поп-звезда позирует на фоне оригинального интерьера, облаченная лишь в раздельный купальник-бикини очень открытого кроя. Босую правую ножку она выставила вперед по диагонали, и при этом, стоит отметить, не прикрытая трусиками-стрингами часть ягодиц изогнулась в весьма нелицеприятном виде. Впрочем, красотка не придала последнему факту существенного значения, поинтересовавшись мнением посетителей страницы в сопровождающей фото тираде: “Мамуле можно такие фотки?”.

Изображение взято с: [email protected]_hanna
Примечательно, что размещенный снимок в итоге стал объектом для жесткой критики очень большой части подписчиков Ханны. Разочарованные фолловеры, кто с иронией, а кто и с нескрываемым гневом, обрушились на исполнительницу с многочисленными “антикомплиментами”. При этом одна их половина раскритиковала вышеупомянутый визуальный казус с ягодицами, а вторая – сам факт позирования звезды в столь откровенном наряде.

Изображение взято с: [email protected]_hanna
Впрочем, среди посетителей микроблога все же нашлось несколько более дружелюбных поклонников, которые поспешили успокоить любимицу, заявив, что при наличии “разрешения” супруга даже такой ракурс фото вполне может быть приемлемым. К слову, за день публикация все же набрала более 125 тысяч “лайков”.

Источник: www.instagram.com



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