Певица Ханна разочаровала подписчиков пикантным фото: “Мамуле можно такие фотки?”

Популярная певица Анна Иванова, выступающая под творческим псевдонимом Ханна, разместила на своей странице в Instagram пикантный фотоснимок, на котором предстала перед фолловерами в весьма откровенной позе. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

В настоящее время Ханна вместе с мужем и двухгодовалой дочерью Адрианной отдыхает в Греции, поэтому недавние публикации преимущественно демонстрируют приятные эпизоды её пребывания на экзотическом курорте. Стоит отметить, что после рождения малышки исполнительница довольно быстро пришла в оптимальную внешнюю форму, и до настоящего момента старается в полной красе похвалиться ей перед посетителями своего микроблога. Не стал исключением и свежий пост: на опубликованном фотоснимке поп-звезда позирует на фоне оригинального интерьера, облаченная лишь в раздельный купальник-бикини очень открытого кроя. Босую правую ножку она выставила вперед по диагонали, и при этом, стоит отметить, не прикрытая трусиками-стрингами часть ягодиц изогнулась в весьма нелицеприятном виде. Впрочем, красотка не придала последнему факту существенного значения, поинтересовавшись мнением посетителей страницы в сопровождающей фото тираде: “Мамуле можно такие фотки?”.



Изображение взято с: [email protected]_hanna

Примечательно, что размещенный снимок в итоге стал объектом для жесткой критики очень большой части подписчиков Ханны. Разочарованные фолловеры, кто с иронией, а кто и с нескрываемым гневом, обрушились на исполнительницу с многочисленными “антикомплиментами”. При этом одна их половина раскритиковала вышеупомянутый визуальный казус с ягодицами, а вторая – сам факт позирования звезды в столь откровенном наряде.



Изображение взято с: [email protected]_hanna

Впрочем, среди посетителей микроблога все же нашлось несколько более дружелюбных поклонников, которые поспешили успокоить любимицу, заявив, что при наличии “разрешения” супруга даже такой ракурс фото вполне может быть приемлемым. К слову, за день публикация все же набрала более 125 тысяч “лайков”.

Источник: www.instagram.com