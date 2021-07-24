 

Политолог Болкунец: В Белоруссии вводится монархия

24.07.2021, 7:46, Разное
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В Белоруссии в ближайшее время будет новая Конституция и новый лидер. Однако на жизни граждан республики это никак не отразится. Все будет по старому. В этом уверен политолог Дмитрий Болкунец.

По словам эксперта, проект новой Конституции республики уже готовится. Для этого создана специальная комиссия, которая пишет поправки. Среди них будет в частности и та, которая ограничит правление республикой до двух сроков.

Напомним, на днях действующий лидер республики подписал документ, который передает некоторые свои полномочия правительству. Это говорит о том, что Лукашенко из власти не уйдет, уверен политолог. По словам аналитика, Лукашенко отказывается только от тех полномочий, которые ему никогда не были нужны и которыми он не пользовался.

Болкунец добавил, что Александр Лукашенко намерен провести референдум по принятию поправок к Конституции республики. Возможно, это произойдет уже в ближайшее время, то есть осенью этого года. Эксперт уверен, что в новой Конституции Белоруссии будет создан новый орган власти – Всебелорусское народное собрание.

“По той модели, которая там заложена, в Беларуси вводится монархия”, – констатировал Болкунец. При этом он имел ввиду как раз Всебелорусское народное собрание.



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